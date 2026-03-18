Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt\'te ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Şimşek, burada Vali Kemal Kızılkaya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, Kızılkaya ile makamında görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde Şimşek'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.

Bakan Şimşek, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.