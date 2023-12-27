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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından taziye ziyareti aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu
27.12.2023 - 17:53,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle kendisine taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Şimşek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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