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Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek - Son Dakika

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek

02.02.2022 17:08
Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek

TBMM Hazırlık Komisyonu'nda, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı.

TBMM Hazırlık Komisyonu'nda, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı. Hazırlık Komisyonu, karar vermek üzere yarın toplanacak.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri devam etti. Görüşme kapsamında HDP'li Semra Güzel'in kendisinin yerine savunma yapmak için tayin ettiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu dinlendi. Kerestecioğlu, yaklaşık 1 saat Güzel yerine savunma yaptı ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Savunmayı tamamladıktan sonra komisyondan ayrılırken açıklama yapan Filiz Kerestecioğlu, 1991'den bu yana yaşanan süreci anlattığını belirterek, " Leyla Zana'yı da anlattım, gizli tanık müessesini anlattım. Çözüm sürecine de değindim. Barış içinde yaşama isteğini dile getirdim. Gizli tanık müessesesinin doğru olmadığını anlattım. Çözüm sürecini bu yüzden anlatıyoruz. Koca koca adamlar her türlü fotoğrafı çektirirken, görüşürken; sevdiğine ulaşıp fotoğraf çektirmek mi suç? Suçsa herkese suç" diye konuştu. 'KARAR İÇİN YARIN TOPLANIYORUZ'Toplantının ardından açıklama yapan Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, "Sayın Kerestecioğlu savunma yaptı. Bizim için savunma kutsaldır. Savunma hakkı süresi dün bitmesine rağmen savunma hakkı bizim için kutsal olduğundan, hazırlık komisyonu bugün dinledi. Yarın komisyon bir karar vermek üzere toplanacak" dedi.Ramazan Can, HDP'li Güzel'in Kerestecioğlu'na savunma yetkisini HDP'li Mehmet Tiryaki'nin telefonuna gönderdiği mesajla ilettiğini, komisyon olarak telefona atılan mesajı yetki belgesi olarak kabul ettiklerini belirtti.GENEL KURUL'DA OYLANACAK

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, Hazırlık Komisyonu'nun raporuna göre Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek. Karma Komisyon'un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Genel Kurul'da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.


Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek
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Halkların Demokratik Partisi, Filiz Kerestecioğlu, Milletvekili, Semra Güzel, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek - Son Dakika


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