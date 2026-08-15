Hatay büyükşehir Belediyesi, savaşın izlerinin silindiği Suriye’nin 2 kentine araç hibe edecek - Son Dakika
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Hatay büyükşehir Belediyesi, savaşın izlerinin silindiği Suriye’nin 2 kentine araç hibe edecek

Hatay büyükşehir Belediyesi, savaşın izlerinin silindiği Suriye’nin 2 kentine araç hibe edecek
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, kardeş şehir Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerine araç hibe edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca itfaiye araçları alımı ve HBB İmar AŞ sermaye artırımı da görüşüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) meclis toplantısında; kardeş şehirler olan Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerine araç hibe edilmesi kararlaştırıldı.

HBB Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirirken, gündemde yer alan 56 maddeden 38'i karara bağlandı. HBB Meclis 2. Başkanvekili Adem Akyürek başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Hatay'da yürütülen itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni itfaiye araçlarının satın alınması için HBB Başkanı Mehmet Öntürk ile İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Keskin'e yetki verilmesi kararlaştırıldı. HBB İmar AŞ'nin sermaye artırımı da meclisin gündem maddeleri arasında yer aldı.

Mecliste ayrıca HBB ile Suriye'nin Lazkiye ve İdlib şehirleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve ortak faaliyet ve hizmet projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında karar alındı. Bu kapsamda Lazkiye ve İdlib valiliklerine hibe edilecek araçların devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantının sonunda HBB Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın 10 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Kisecik Yerleşkesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay büyükşehir Belediyesi, savaşın izlerinin silindiği Suriye’nin 2 kentine araç hibe edecek - Son Dakika

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