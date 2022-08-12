Sancar, ülkenin her sorununa çözümü kendilerinin getireceğini anlatarak, "Size söz veriyoruz, çözüm üretiyoruz ve 'çözüm biziz' diyoruz. Bu çözümü sizlerin gücüyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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