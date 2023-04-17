HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bayram sonrasına dikkat çekti: Cumhurbaşkanının ismini söyleyeceğiz

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR SEÇİM OLACAK"

Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, "14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANININ İSMİNİ SÖYLEYECEĞİZ"

14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayan Buldan, "İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz" dedi.

"AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ"

Açıklamasının devamında "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" diyen Buldan, şöyle devam etti: "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."