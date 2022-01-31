HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, hakkındaki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nun bugünkü toplantısına katılmayacağını bildirdi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke gündeminin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Bir yandan Adalet Bakanı, TÜİK Başkanı değişti, bürokratlar değişiyor ve bunların tümü gece yarısı, karanlıkta oluyor. Sabah uyandığımızda bir bakıyoruz basına yeni bir sansür var, artık bu ülkenin yeni bir Adalet Bakanı, TÜİK Başkanı ya da başka statülerde bürokratların değiştiğini, gece olduğunda öğreniyoruz. Aslında bu iktidarın ülkeyi karanlığa boğduğu sistemin bir sonucudur aynı zamanda." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığında yapılan değişikliği anımsatan Beştaş, "Burada görevden alınan Adalet Bakanı değil adalettir. Bu ülkede adalet iş başında değildir. Adalet yürümüyor. Bu değişikliklerin aslında izahını yapmak o kadar kolay ki adaletsizliğin sürdürülmesi için bakanlıklar değişiliyor. Çünkü adaletsiz bir düzen hayatın her alanında hüküm sürüyor." görünüşünü savundu. Beştaş, Adalet Bakanlığı değişikliğinde meselenin adaleti tesis etmek olmadığını öne sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görevden alınmasının da çok tartışılan meselelerden birisi olduğunu dile getiren Beştaş, "Enflasyonla mücadeleyi TÜİK Başkanı'nı değiştirerek yaptıklarını sanıyorlar. Türkiye ekonomisi faiz, enflasyon ve döviz kıskacında kriz yaşamaya devam ediyor ama TÜİK Başkanı değiştiriliyor. Amaç nedir? Gerçekleri halktan saklamak, hakikati çarpıtmak." diye konuştu.

Enflasyon oranları açıklanmadan bir hafta önce TÜİK Başkanı'nın görevden alındığını hatırlatan Beştaş, bunun da bu hafta içi açıklanacak verilerin şimdiden manipüle edileceğinin açık göstergesi olduğunu iddia etti.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gece yarısı sadece bakanlar, bürokratlar değişmiyor. Bir de genelgeler çıkıyor. Basın sansür genelgesi çıktı. Garip, ucube, hukuksuz, anayasaya aykırı bir genelge. Erdoğan, kendisini anayasanın üstünde görüyor. Kendisini anayasaya bağlı hissetmiyor. Şu anda bir darbe anayasasına göre bile temel haklarla ilgili Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Yeni sistemde de temel haklarla ilgili Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yoktur. Anayasa'nın 28. maddesi emredici niteliğindedir ve basının hür olduğunu kayıt, hüküm altına alır. Peki genelgede ne diyor? Genelgede, milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapanların sansürleneceği, benzeri yaptırımların uygulanacağı ifade ediliyor. Hakikaten canlı yayında dil koparan, canlı yayında küçücük bir çocuğa nefret siyaseti ürettiren, çocuk istismarını alkışlayanların milli ve manevi değerlere aykırı yayınları durdurma gibi bir genelge yayımlaması da oldukça manidar. Bunlar, milli ve manevi değerlere, uluslararası değerlere, evrensel standartlara uygun mu?"

İstanbul Taksim'de Kürtçe müzik yapan bir grubun şarkı söylemesinin polisler tarafından engellendiğini savunan Beştaş, basın toplantısında, engellendiğini ifade ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü söyledi.

Basın mensuplarının, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, kendisi hakkındaki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Beştaş, bugün Hazırlık Komisyonu'nun ikinci toplantısını gerçekleştireceğini anımsattı.

Hazırlık Komisyonu'na partilerinden Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin seçildiğini ve kendisinin bugün toplantıya katılacağını kaydeden Beştaş, şöyle devam etti:

"Semra Güzel vekilimize ilişkin de şunu ifade edeyim: Bugün katılmayacak. Bu tamamen tabii ki kendi kararı. Haftalardır Semra vekilimiz maalesef büyük bir linç kampanyasıyla yüz yüze. Her yerde, özellikle yandaş medyada hedef gösteriliyor. Açıkçası kendisi bu dönemde çıkmamayı tercih ediyor ve bu linç etmenin, hedef göstermenin sonuçlarını yakın tarihimizde de çok acı bir şekilde yaşadık. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu koşullarda Semra vekilimizin uçağa binmesi, yolculuk yapması hatta Meclis'e gelmesi bile maalesef büyük bir güvenlik riski oluşturmaktadır.

Önümüzdeki günlerde tabii ki komisyon devam edecek. Rapor hazırlanacak, Karma Komisyon'a gelecek ve her aşamasında Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da, Genel Kurul'da da Semra Güzel vekilin savunması yapılacak. 56 vekilimizin tamamı savunma yapmak için gönüllüdür. Bunu özellikle ifade edeyim. Çünkü İçtüzüğün ilgili hükümlerine göre kendisi ya da kabul edeceği bir vekil tarafından savunması yapılabilir. Bu yönüyle savunmanın çok ayrıntılı bir şekilde yapılacağını ifade edeyim."

Beştaş, partilerinin Hazırlık Komisyonu üyesi milletvekilinin, bugün komisyondan savunma yapılması için süre talebinde bulunacağını aktardı.