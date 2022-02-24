HDP Grup Başkanvekili Beştaş, kadına yönelik şiddetin sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, kadına yönelik şiddetin sürdüğünü söyledi

24.02.2022 13:16
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, kadına yönelik şiddetin sürdüğünü söyledi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin her alanda devam ettiğini ileri sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin her alanda devam ettiğini ileri sürdü.

Beştaş, Eşitlik İçin Kadın Platformu üyesi bir grup kadınla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet olaylarına değindi.

Toplantıyı Ukrayna'daki savaşın gölgesinde yaptıklarını ifade eden Beştaş, "Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet ekonomide, siyasette, her alanda sürüyor. Bu, kadınların en büyük sorunu olarak devam ediyor. Kadınlar büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Beştaş, Türkiye'de kadınların ve erkeklerin eşit olmadığını, yasalardaki kısmi düzenlemelerin bile uygulamada göz ardı edildiğini ve erkeklerin hukukunun korunduğunu savundu.

Toplantıda daha sonra Eşitlik İçin Kadın Platformu temsilcileri sorunlarını anlattı.

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Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Ukrayna, Eşitlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, kadına yönelik şiddetin sürdüğünü söyledi - Son Dakika


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