HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

02.08.2022 14:48
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP'nin sağlık çalışanlarına şiddet konusuyla ilgili TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili, "'Yeni bir dönem, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyenlere sormak istiyoruz;

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP'nin sağlık çalışanlarına şiddet konusuyla ilgili TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili, "'Yeni bir dönem, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyenlere sormak istiyoruz; bugünkü iktidarın çoğulcu değil, çoğunlukçu anlayışıyla mı yeni dönemi inşa etmeyi düşünüyorsunuz? Siyasi istişare, müzakere, diyalog kurmadan mı yürüyeceksiniz?" dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve karşı karşıya kaldıkları şiddet ortamının, bugüne kadar HDP'nin en önemli meselelerinden olduğunu dile getiren Oluç, bu konuda çeşitli kanun teklifleri, sayısız araştırma ve soru önergesi verdiklerini belirtti.

Bununla yetinmeyerek ortak yasa çıkması için çaba harcadıklarını ifade eden Oluç, "Yeterli olmadığını, ek yasaların çıkarılması gerektiğini biliyoruz. Çünkü özlük hakları açısından sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor, aynı zamanda sağlıkta şiddet büyük bir sorun olarak varlığını sürdürüyor." diye konuştu.

Ek yasa çıkarılması konusunda Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikasının önerilerini bildiklerini anlatan Oluç, bu önerilere itirazları olmadığını söyledi. Sağlıkçılara yönelik şiddet olayları ve sağlıkçıların özlük haklarının siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek kadar ciddi meseleler olduğunu vurgulayan Oluç, aksi halde büyük bir sorumsuzluk yaşanmış olacağını ifade etti.

HDP'li Oluç, bütün siyasi partilerin, yasanın çıkması için uzlaşmasının acil ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mecliste genel görüşme açılmasının, uzlaşarak bir kanun çıkarılması anlamını taşımadığını söyleyen Oluç, şöyle konuştu:

"Bu, yanlış bir algı. Genel görüşme; adı üstünde, yapılır, bitirilir ama esas olması gereken ortak bir kanun teklifinin uzlaşarak gündeme getirilmesi ve siyasi çekişmeyi bu alanda sürdürmeden, sağlıkçıları da bu siyasi çekişmeye kurban etmeden bu meseleyi çözmek. Partilere teklifimiz ve çağrımız çok açık ve net, gelin hem iktidar hem de muhalefet uzlaşarak hızlıca sağlıkta şiddete karşı ortak bir teklifi hazırlayalım ve sağlıkçıların özlük hakları konusundaki eksikleri gidermek için gereken adımları hep birlikte atalım. Siyasi çekişmeler nedeniyle bu alandaki ihtiyacı görmezden gelmeyelim."

CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kuruluna katılmamalarına da değinen Oluç, "Tutumumuzda doğru bir hat izlediğimizi biliyoruz çünkü sonuç almak istiyoruz, siyasi çekişmeyle polemikle bu kadar önemli bir meseleyi harcamak istemiyoruz. Bu nedenle bu tutumumuzda kararlı olduk. Dün de aynı kararlılığımızı sürdürdük." dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Oluç, şunları söyledi:

"'Yeni bir dönem, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyenlere sormak istiyoruz, bugünkü iktidarın çoğulcu değil, çoğunlukçu anlayışıyla yani 'Benim yeterli sayım var Mecliste, bana uyun.' anlayışıyla mı yeni dönemi inşa etmeyi düşünüyorsunuz? Yani siyasi istişare, müzakere, diyalog kurmadan mı yürüyeceksiniz? Çoğulcu mu olacaksınız, bu iktidar gibi çoğunlukçu mu olacaksınız? Bunu sormak istiyoruz. Yeni dönem açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yeni döneme giden yollar bugün döşeniyor. Yarın birdenbire olmayacak bu iş. Muhalefet bugün nasıl davranırsa yarın da nasıl davranacağının işaretini vermiş olur. Derdimiz muhalefeti eleştirmek, muhalefetle polemik yapmak değil ama muhalefet de kendini zaman zaman sorgulasa iyi olur."

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AK Parti'li Karahocagil, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Karahocagil, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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