HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti - Son Dakika
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HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti

03.07.2022 13:17

Halkların Demokratik Partisi, Ankara'da 5'inci Olağan Kongresini gerçekleştiriyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı sırada yaşananlar ise ortalığı karıştırdı. Yüzlerini bezle kapatan iki kişi, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışırken, görevlilerin müdahale etmesi sonucu tribünlere doğru kaçtı.

HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yer alan Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE EDİNCE KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti - Son Dakika
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