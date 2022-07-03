HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara 'da yer alan Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan 'ın posterini açmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti - Son Dakika

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