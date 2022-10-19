HDP'li Çepni: "Deniz Poyraz davasında ciddi problemler var" - Son Dakika
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HDP'li Çepni: "Deniz Poyraz davasında ciddi problemler var"

19.10.2022 11:20
HDP'li Çepni: "Deniz Poyraz davasında ciddi problemler var"

HDP İzmir milletvekili Murat Çepni, HDP İzmir İl Binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada "ciddi problemler olduğunu" öne sürerek, "5. davaya gelmemize rağmen bir arpa boyu yol kat edilmiş değil." dedi.

HDP İzmir milletvekili Murat Çepni, HDP İzmir İl Binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada "ciddi problemler olduğunu" öne sürerek, "5. davaya gelmemize rağmen bir arpa boyu yol kat edilmiş değil." dedi.

Çepni, Meclis'te, HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay ile yaptığı basın toplantısında, HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davanın sıradan bir cinayet davasına dönüştürülmek istendiğini savunan Çepni, "Bütün bu süreçte iktidarın ve mahkemelerin yapmaya çalıştığı şey, bu siyasi cinayet davasının bir bireysel husumet davasına dönüştürülmeye çalışılmasıdır. 5. davaya gelmemize rağmen bir arpa boyu yol kat edilmiş değil." diye konuştu.

Davanın sıradan bir cinayet davası olmadığını belirten Çepni, "Bu katil, katliamın sonrasında iş hanından çıkarken, polis tarafından 'Adın ne abicim' diyerek karşılandı. Aslında bu 'Adın ne abicim?' ifadesi bütün bu davanın alameti farikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Serpil Kemalbay ise İzmir'de görülen son davada avukatların dahi içeri alınmadığını ifade etti.

Kemalbay, "Yapılmak isten şey, Deniz Poyraz katliamını kamuoyundan kaçırmak, demokratik kamuoyundan kaçırmak ve münferit bir olaymış gibi, tek bir kişinin karar verdiği ve yaptığı bir olaymış gibi örtbas etmek." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Çepni: 'Deniz Poyraz davasında ciddi problemler var' - Son Dakika

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