HDP'li Eksik: "Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir" - Son Dakika
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HDP'li Eksik: "Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir"

08.06.2022 19:18
HDP'li Eksik: "Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılan araştırmalara göre Avrupa'nın, havası en kirli kentinin Iğdır olduğunu savundu.

Iğdır'daki hava kirliliğinin insan sağlığı açısından tehlikeli düzeyde olduğunu iddia eden Eksik, iktidarın bütün uyarılara kulağını tıkadığını öne sürdü.

Araştırmalara göre ildeki ölümlere yüzde 35 oranında hava kirliliğinin neden olduğunu savunan Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Eksik, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının önlem almasını istedi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Iğdır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Eksik: 'Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir' - Son Dakika

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