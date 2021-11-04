HDP'li Ersoy, iklim değişikliğinde Paris Anlaşması'nın tek başına kurtarıcı olamayacağını söyledi - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, iklim değişikliği sorununa karşı Paris Anlaşması'nın tek başına kurtarıcı olamayacağını belirtti.

Ersoy, partisinin İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, suların kirlenmesi, buzulların erimesi ve tarım alanlarının yok olmaya başlamasıyla dünyanın bir yok oluşa doğru hızla ilerlediğini söyledi.

Akdeniz bölgesinde yer alan Türkiye'nin de iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülke olduğunu vurgulayan Ersoy, tahminler ışığında ortalama sıcaklıkların 2100 yılına kadar 5 derece yükseleceğini, bununla birlikte yangınların, sel ve taşkınların, afet, kıtlık ve kuraklığın baş göstereceğini ifade etti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye nüfusu 2040'ta 100 milyonu aşacak. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının bin metreküpün altına düşmesi ile Türkiye su fakiri bir ülke haline gelecek. İklim krizinin tüm dünyayı, içinde bulunduğumuz coğrafyayı, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olarak etkilemeyi sürdüreceği açıktır. Mevsimler kaydı, kuraklık başladı, göller kuruyor. Çünkü doğa, sermayenin birikim hızına artık yetişemiyor. Kendini yenileyemiyor. Bu kriz ekolojik bir krizdir. Paris Anlaşması biliyoruz ki tek başına kurtarıcı değildir. İklim sözleşmesinin imzalandığı 1992 yılından bu yana ülkelerin emisyonları artmaya devam ediyor. 1990 ila 2015 arasını kapsayan dönemde toplam emisyonlar iki katına çıkmıştır. Ülkelerin emisyonlarını 2015 tarihli Paris Anlaşması'ndan bu yana azaltma taahhütlerine rağmen artmaya devam ediyor."

Ersoy, iflas eden bu sistemle hesaplaşmadan iklim krizinin engellenemeyeceğini sözlerine ekledi.