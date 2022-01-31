HDP'li Güzel'e, savunma için 2 gün ek süre - Son Dakika

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin görüşüldüğü Hazırlık Komisyonu'nda sözlü savunma yapması için 2 gün daha süre verildi. Güzel'in savunmasını başka bir milletvekilinin yapacağı öğrenildi.

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin görüşülmesi için kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. 28 Ocak Cuma gününe kadar yazılı, bugün 14.00'e kadar ise sözlü savunmasını yapması istenen Güzel, herhangi bir savunma yapmadı. Bunun üzerine Hazırlık Komisyonu üyesi ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Güzel'in yerine savunma yapmak istedi. Ancak komisyon, üyeliği gerekçesiyle Tiryaki'nin bu teklifini reddetti. Ardından Tiryaki, sözlü savunma için bir hafta ek süre talep etti; ancak bu teklif de kabul edilmedi. Daha sonra komisyon, Güzel'in sözlü savunma yapması için çarşamba gününe (2 gün) kadar ek süre verdi.

SAVUNMASINI BAŞKA MİLLETVEKİLİ YAPACAKToplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, Güzel'in savunmasını HDP'li Tiryaki'nin yapmak istediğini; ancak kendisi Hazırlık Komisyonu üyesi olduğu için bu teklifinin uygun bulunmadığını belirterek, "Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağız. Başka milletvekilini görevlendirecekler ve savunmasını o yapacak. Kimin savunma yapacağı milletvekilinin takdirinde. Çarşamba günü savunmayı aldıktan sonra raporla ilgili değerlendirmeyi yapacağız" dedi.

Öte yandan, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Güzel'in sözlü savunma için komisyona katılmayacağını ve bunun kendisinin kararı olduğunu ifade ederek, "Bu dönem dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Bu şartlarda uçağa binmesi, yolculuk yapması güvenlik riski oluşturmaktadır. 56 vekilimizin tamamı savunmasını yapmak için gönüllü" diye konuştu.