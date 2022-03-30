HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı" - Son Dakika
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HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı"

30.03.2022 13:47
HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı"

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." dedi.

Kaçmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki boş arazide bir çocuğun cesedinin bulunmasına değindi.

Özel harekat polisinin atış talimi yaptığı alanda 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının ardından Şanlıurfa Valiliğince açıklama yapıldığını belirten Kaçmaz, açıklamada, bölgenin 2005'ten beri resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı bilgisinin yer aldığını söyledi. Kaçmaz, "2005'ten beri atış eğitim alanı olarak bu yerde mevzuata uygun tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." diye konuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, Hüseyin Kaçmaz, Milletvekili, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kaçmaz: 'Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı' - Son Dakika


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