HDP'li Kaçmaz: "Her gün hak ihlalleriyle karşı karşıyayız" - Son Dakika
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HDP'li Kaçmaz: "Her gün hak ihlalleriyle karşı karşıyayız"

01.04.2022 11:03
HDP'li Kaçmaz: "Her gün hak ihlalleriyle karşı karşıyayız"

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Türkiye'nin her yerinde hak ihlalleriyle her gün karşı karşıya kalıyoruz.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, " Türkiye'nin her yerinde hak ihlalleriyle her gün karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Kaçmaz, partisinin Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde her geçen gün insan hakları konusunda geriye gidişin olduğunu savundu.

"Türkiye'nin her yerinde hak ihlalleriyle her gün karşı karşıya kalıyoruz." diyen Kaçmaz, "AKP iktidarının uyguladığı ötekileştirici, ayrımcı politikalar sonrasında da temel hak ve özgürlüklerde de birçok ihlalle birlikte yine birçok saldırı gerçekliği de karşımıza çıkıyor. " görüşünü savundu.

Fatma Kurtulan ise HDP milletvekillerinin neredeyse tamamına yakınının, sürekli cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin sorunları dile getirdiğini söyledi. Kurtulan, "Şüpheli ölümler ve hastalık nedeniyle ölümlerin hepsinin sorumlusu elbette ki cezaevi sisteminin kendisidir. Dolayısıyla bu ölümlerden cezaevleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri sorumludur." iddiasında bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Türkiye, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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