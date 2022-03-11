HDP'li Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti - Son Dakika
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HDP'li Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti

11.03.2022 15:25
HDP'li Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz." dedi.

Kaçmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda zırhlı araçların çarpması 25'i çocuk 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 24'ü çocuk 141 kişinin yaralandığını söyledi.

Zırhlı araçların, felakete neden olduğunu savunan Kaçmaz, "Bu kazaların, aynı coğrafyada ve sıklıkla yaşanması Türkiye'deki Kürt sorununu gösteriyor. Çözümsüzlüğün, savaş politikalarının nasıl bir sonuca neden olduğunu da yansıtıyor." diye konuştu.

"Zırhlı araçların, Kürtlerin bellediğinde faili meçhul cinayetlerin sembolü olarak yer aldığını" ileri süren Kaçmaz, "Bu savaş makineleri ölüm saçmaya devam ediyor. Bu konularda muhalefet sessiz kalıyor, iktidar da sorumluluk almış değil. Bu sorunun çözümü, Kürt meselesinin çözümünde ve demokraside ısrar. HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Hüseyin Kaçmaz, Milletvekili, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti - Son Dakika


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