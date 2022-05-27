HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık"

27.05.2022 12:51
HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde konserlere, bazı buluşmalara yönelik yoğun yasaklama ve baskıların uygulandığını öne sürdü.

Dersim Dernekleri Federasyonunun İstanbul'da yapacağı pikniğin yasaklanmasının bunlardan biri olduğunu belirten Kenanoğlu, sanatçılara yönelik de ötekileştirici uygulamaların bulunduğunu savundu.

"Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktıklarını" söyleyen Kenanoğlu, "Biz sizin inancınıza saygı duyuyoruz siz de bizim inancımıza saygı duyun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal: 'Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız' CHP'li Ünsal: 'Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız' HDP'li Sürücü: 'Balıklıgöl'deki tadilatın hızla bitirilmesi gerekmektedir' HDP'li Sürücü: 'Balıklıgöl'deki tadilatın hızla bitirilmesi gerekmektedir'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ali Kenanoğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık' - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement