HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde konserlere, bazı buluşmalara yönelik yoğun yasaklama ve baskıların uygulandığını öne sürdü.

Dersim Dernekleri Federasyonunun İstanbul'da yapacağı pikniğin yasaklanmasının bunlardan biri olduğunu belirten Kenanoğlu, sanatçılara yönelik de ötekileştirici uygulamaların bulunduğunu savundu.

"Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktıklarını" söyleyen Kenanoğlu, "Biz sizin inancınıza saygı duyuyoruz siz de bizim inancımıza saygı duyun." diye konuştu.