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HDP'li Koçyiğit: "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar" - Son Dakika

HDP'li Koçyiğit: "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar"

13.01.2022 16:17
HDP'li Koçyiğit: "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar"

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Enes Kara'nın videosunda ve mektubunda yaşadığı koşulların anlattığını belirten Koçyiğit, "Bu mektup ve videonun kendisi aslında hepimizin sarsılarak bir kez daha kendisine gelmesine neden oldu. Bütün Türkiye kamuoyunu da gerçek anlamda bir yasa boğduğunu ifade etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin barınma sorunlarını defalarca dile getirdiklerini anlatan Koçyiğit, "Ne yazık ki devlet sosyal devlet olduğunu unutmuş durumda ve yavaş yavaş çocuklarımız cemaat yurtlarına aslında teslim ediliyor." görüşünü savundu.

Kadınların genel anlamda ciddi yoksulluk yaşadığını dile getiren Koçyiğit, "Kadın işsizliği yüzde 30'ların üzerine çıkmış durumda ama bu yoksulluğun bir diğer görünmeyen yüzü var o da kadınların yaşadığı regl yoksulluğu. Yani kadınların hijyenik pede ulaşamaması meselesi var. Bu da ne yazık ki Meclisimizde hiç konuşulmayan, üzeri örtülen gerçeklerden birisi." diye konuştu.

Konuya ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini anımsatan Koçyiğit, "Bu ürünlerin ücretsiz olması ya da hiç değilse yüzde 18 KDV alınmamasına dönük bir teklifte bulunduk ama ne yazık ki erkek Meclis'imiz, erkekler korosu haline gelen Meclis'imiz bu konuda da hiçbir duyarlılık göstermiyor." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP'li Koçyiğit: "Kadınlar genel anlamda ciddi yoksulluk yaşıyorlar" - Son Dakika
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