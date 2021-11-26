HDP'li Koçyiğit: "Sağlık Dönüşüm Programı'ndan vazgeçilmeli" - Son Dakika

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Sağlık alanında Sağlık Dönüşüm Programı'ndan vazgeçilmesi, toplum sağlığını, koruyucu hekimliği önceleyen bütünlüklü bir sağlık planının yapılması gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2003'te başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlık alanında yaşanan sorunların temeli olduğunu ileri sürdü.

Programın sağlığı ticarileştirdiğini savunan Koçyiğit, "Sağlık alanında Sağlık Dönüşüm Programı'ndan vazgeçilmesi, toplum sağlığını, koruyucu hekimliği önceleyen bütünlüklü bir sağlık planının yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit, Sağlık Bakanlığı'nın toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlığını koruyamadığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatıldığını belirten Koçyiğit, "Hekimler ve sağlık çalışanları hızla tükendiği, pandemide bu kadar yoğun canla başla çalıştıkları halde şiddete daha fazla maruz kaldıkları, ekonomik ve özlük hakları çalışma koşulları her geçen gün kötüleştiği için yürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşü gerçekleştirenlerin yarın Ankara'ya ulaşacağını belirten Koçyiğit, partisinin TTB üyelerinin yanında olduğunu kaydetti.