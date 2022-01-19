HDP'li Kurtulan: "Ülkemizde kaybolan adalet mekanizması var" - Son Dakika

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Ülkemizde kaybolan bir adalet mekanizması var, herkes adalet arayışında." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çocuk ve gençlerin sıkıntılar yaşadığını, gelecek kaygısı taşıdığını savundu.

Çocukların, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve insan hakları ihlallerinin farkında olduğunu öne süren Kurtulan, "Ülkemizde kaybolan bir adalet mekanizması var, herkes adalet arayışında." diye konuştu.

En büyük hak ihlallerinin yaşandığı alanın, cezaevleri olduğunu öne süren Kurtulan, cezaevlerinde yaşandığını iddia ettiği sıkıntıları dile getirdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kurtulan, 8 siyasi parti ile yaptıkları toplantıların devam edeceğini, atılan adımın olumlu olduğunu belirtti.