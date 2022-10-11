HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki

HDP'li milletvekilleri, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte polisin müdahalesi sonucu yaralandığını savunarak, Meclis Başkanlığı önünde açıklama yaptı.
Milletvekilleri adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Eksik'in yaralanmasına ilişkin açıklama yapmaması nedeniyle eleştirdi.
Oluç, Şentop'un olay karşısında sessiz kalmasına ve randevu taleplerine yanıt vermemesine tepki gösterdi.
Açıklamanın ardından milletvekilleri, Eksik'in yaralanmasına ilişkin taşıdıkları fotoğrafları Meclis Başkanlığı kapısına bıraktı.
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