HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki - Son Dakika
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HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki

11.10.2022 12:09
HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki

HDP'li milletvekilleri, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte polisin müdahalesi sonucu yaralandığını savunarak, Meclis Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

HDP'li milletvekilleri, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte polisin müdahalesi sonucu yaralandığını savunarak, Meclis Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Milletvekilleri adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Eksik'in yaralanmasına ilişkin açıklama yapmaması nedeniyle eleştirdi.

Oluç, Şentop'un olay karşısında sessiz kalmasına ve randevu taleplerine yanıt vermemesine tepki gösterdi.

Açıklamanın ardından milletvekilleri, Eksik'in yaralanmasına ilişkin taşıdıkları fotoğrafları Meclis Başkanlığı kapısına bıraktı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, Habip Eksik, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Şentop'a tepki - Son Dakika
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