HDP'li Paylan: "Emeklilerin bayram ikramiyesi 5 bin lira olmalı" - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emekli bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir kesimin şatafat, bir kesimin ise derin bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığını söyledi.

Fakirlerin daha çok fakir, zenginlerin daha çok zengin olduğu iki Türkiye gerçeği olduğunu dile getiren Paylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli bayram ikramiyesine yönelik açıklamalarını aktardı.

Paylan, "Temel gıda ürünlerine yüzde 200'lere varan zam gelmiş ama emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılmıyor. Bu ülkenin kaynakları zenginlere, patronlara aktarılıyor. Yandaşlar, bütçenin kaynaklarını hortumluyor. Yandaşların yönetim kurulunda olduğu kurumlardaki huzur hakkı ücretleri yüzde yüz artıyor. Ama emeklilerin bayram ikramiyesine sıfır zam yapılıyor. Bu hak mıdır? Bunu nasıl vicdanınıza sığdırıyorsunuz? Bu şartlarda emeklilere bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması gerekiyor." diye konuştu.

Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin bayramlarının bu yıl aynı aya denk geldiğine işaret eden Paylan, bu nedenle tüm emeklilerin sevindirilmesi gerektiğini ifade etti.