HDP'li Paylan: "İstenen ek bütçede vatandaşa daha fazla vergi var"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "İstenen ek bütçede vatandaşa daha fazla vergi var." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 2022 yılı için sunduğu bütçenin 6 ayda çöktüğünü iddia etti. HDP'li Paylan, " Türkiye'nin bütçesini 6 ayda çökerten Sayın Erdoğan'ın işine derhal son vermeliyiz. Bunu da demokratik seçimlerle gerçekleştireceğiz. Ek bütçe ana bütçenin üçte ikisi kadar. Yanılma payı yüzde 5 değil, yüzde 10 değil, yüzde 65 oranında. Bütçenin çökmesinin sebebi Sayın Erdoğan'ın öngörüsüzlüğüdür." diye konuştu.

Yoksul vatandaştan toplanan verginin faize aktarıldığını ifade eden Paylan, AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir bedel ödemesi gerektiğini, bunun da cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin maaş zamlarının geri alınmasıyla gerçekleşebileceğini savundu.

Yaşanan kayıpların karşılanması için kamu çalışanlarına yüzde 100 zam yapılması gerektiğini dile getiren Paylan, yapılması öngörülen zamların, daha işçinin, emekçinin cebine yansımadan elektriğe, doğal gaza gelen zamlarla eridiğini öne sürdü. Paylan, "İstenen ek bütçede vatandaşa daha fazla vergi var. Bu vergileri KDV ve ÖTV'ye yapılacak zam ile toplayacaklar. Vergilerimiz, dolar ve avro ile garanti ödeme sözleşmesi yapılan köprü, otoyol ve hastanelere gidiyor. Çiftçiye 13 milyar lira, faize 90 milyar lira ayrılıyor bu bütçede. Biz bu bütçeye en etkin muhalefeti yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.