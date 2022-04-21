HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret 3 ayda buharlaştı" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretin 3 ayda buharlaştığını, açlık sınırının da altına düştüğünü ifade ederek "Bugün asgari ücretle bir ev kiralanamıyor." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de emekçiler aleyhine olan tabloyu "tek adam rejimi"nin son dönemde daha da işçi ve emekçiler aleyhine değiştirdiğini, derinleşen işsizlik ve yoksulluk sarmalına ittiğini savundu.

Asgari ücretin 3 ayda buharlaştığını, açlık sınırının da altına düştüğünü söyleyen Pekgözegü, "Bugün asgari ücretle bir ev kiralanamıyor. İşsizlik verileri yine 9 milyonun üzerinde. TÜİK rakamları gerçekleri gizlemeye çalışıyor ama TÜİK rakamlarına göre bile işsizlik aldı başını yürüdü. İşsizlik fonlarını patronlara değil, işsizlere verin. İşsizlerin önündeki bariyerleri kaldırın. İşsizler, işsizlik fonlarına ulaşamıyor." diye konuştu.