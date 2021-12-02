Üye Girişi
HDP'li Pekgözegü: "Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?" - Son Dakika

HDP'li Pekgözegü: "Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?"

02.12.2021 11:36
HDP'li Pekgözegü: "Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Fırlayan döviz kurları ve uçan enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Fırlayan döviz kurları ve uçan enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?" diye sordu.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, döviz kurlarının rekor üstüne rekor kırdığını, Türkiye'de 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizi andıran bir dönemden geçildiğini ileri sürdü.

Çalışma hayatının, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini iddia eden Pekgözegü, böyle bir dönemde asgari ücretin belirlenmesi için toplantılara başlandığını söyledi. Pekgözegü, "Fırlayan döviz kurları ve uçan enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz? Ne yazık ki sermaye yanlısı politikalar sebebiyle bu iktidar işçileri, emekçileri bugüne kadar hem enflasyona ezdirmiş hem de insana yakışır bir yaşam sunulmamıştır. Türkiye, sefalette Avrupa'nın birincisi oldu." şeklinde konuştu.

Asgari ücret artışının, kişi başına düşen milli gelir ile paralel şekilde artırılması gerektiğini ifade eden Pekgözegü, asgari ücret tartışmasını sadece rakamlara indirgemenin doğru olmadığını belirtti.

Asgari ücrette meydana gelecek artışın, diğer emek gelirlerine de yansıtılması gerektiğini vurgulayan Pekgözegü, "Ücretlerin, asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması önemli. Hazineden işçilere sigorta prim desteği yapılabilir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Emekli aylıklarının alt sınırı şu anda asgari ücretin yarısı kadar. Emekli aylıkları, şimdi artacak asgari ücretle birlikte daha da pula dönecek. O yüzden emekli aylıklarının da asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Pekgözegü: Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?
HDP'li Pekgözegü: Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?

Halkların Demokratik Partisi, döviz kurları, Enflasyon, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Pekgözegü: 'Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?' - Son Dakika


Son Dakika

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın 12:51 Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!

Son Dakika Haberleri
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
12:57 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
12:53 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
12:50 Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın
12:47 Son dakika magazin haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor! Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor!         
13:03
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
12:47
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 13:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Pekgözegü: "Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement