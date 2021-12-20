HDP'li Sürücü, bağımlılıkla mücadelenin artırılmasını istedi - Son Dakika

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Gençler başta olmak üzere tüm toplumu kapsayan bağımlılıkla mücadeleyi artıracak sosyal politikalar oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumu ve gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu olduğunu belirtti.

Verilerin 10 milyon madde bağımlısının varlığını gösterdiğini ileri süren Sürücü,"Aynı veriler, yaşları 12 ila 18 arasında olan 12 milyon gencin madde bağımlılığına karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Sürücü, "Gençleri zehirlemek bu ülkenin geleceğini zehirlemek" sözlerine yer vererek, "Uyuşturucu bağımlılığı, toplumu bütünüyle uyuşturan, yozlaştıran ve kimliksizleştiren bir olgudur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumda bağımlığa karşı bilincin ortaya çıkarılmasını talep eden Sürücü, "Bu konuda gençler başta olmak üzere tüm toplumu kapsayan, bağımlılıkla mücadeleyi artıracak sosyal politikalar oluşturmalıyız." diye konuştu.