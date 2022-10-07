HDP'li Sürücü'den pamuk üreticileri için düzenleme çağrısı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "İktidara çağrıda bulunuyoruz; pamuk üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi için tarım politikalarında gerekli düzenleme ve adımların atılması gerekmektedir." dedi.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 60'ını, Şanlıurfa'nın tek başına karşıladığını ancak mevcut ekonomik süreç ve göstermelik desteklemeler nedeniyle çiftçilerin artık tarım yapamaz hale geldiğini ileri sürdü.

Pamuğun kilogram maliyetinin 15 lira olmasına rağmen 21 lira olarak açıklanan pamuk alım fiyatının oldukça yetersiz olduğunu savunan Sürücü, "Tarım Bakanlığının durumdan ders çıkartıp düzeltmeler yapması için hızla bir adım atması gerekmektedir." diye konuştu.

Sürücü, iktidarın yetersiz destekleri ve plansız politikaları nedeniyle önünü göremeyen çiftçilerin ekim yapmaktan çekindiğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Üstelik dünyayı bekleyen gıda krizine rağmen durum böyle. Bu nedenle tarımsal üretim noktasında gerekli politikalar hızla geliştirilmelidir. Tarımsal üretimin düşmesinin ekonomik sonuçları ne yazık ki raflara, sofraya yansımakta, sağlıklı ve dengeli beslenmek giderek zorlaşmaktadır. Dengeli olmayan enflasyon oranına rağmen pamuğun kilogram maliyeti 15 lira olarak hesaplanmışken alım fiyatının 30 lira ve üzeri olması gerekmektedir. Çiftçiye alım garantisi verilerek üretime teşvik edilmelidir. İktidara çağrıda bulunuyoruz; pamuk üreticisinin emeğinin karşılığını, yani hak ettiğini alabilmesi için tarım politikalarında gerekli düzenleme ve adımların atılması gerekmektedir."