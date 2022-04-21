HDP'li Sürücü: "Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumuluyor" - Son Dakika
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HDP'li Sürücü: "Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumuluyor"

21.04.2022 13:36
HDP'li Sürücü: "Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumuluyor"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumulduğunu ileri sürdü.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumulduğunu ileri sürdü.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon kişiden oluşan tarımsal işgücünün yarısının mevsimlik tarım işçisi olduğunu söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin her yıl mart ayıyla Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Batman'dan yollara çıktığını anlatan Sürücü, işçilerin Adana'nın ovalarına, Mersin ve Afyonkarahisar'a kiraz toplamaya, Ordu, Düzce ve Giresun'a fındığa, Rize'ye çaya, Konya ve Aksaray'a pancar, mısır ve ayçiçeği çapasına, Samsun'a ise sebze hasadına gittiğini ifade etti.

Tarladan sofraya gelen tüm meyve, sebze ve kuru yemişlerde, mevsimlik tarım işçilerinin emeği ve alın terinin bulunduğunu dile getiren Sürücü, şunları kaydetti:

"Mevsimlik tarım işçileri, aileler, kadın ve çocuklarla bu ay itibarıyla yollara koyulacak. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı hak ihlallerine göz yumuluyor. Tarım işçilerinin taşınmaları başta olmak üzere tüm koşulları, kazalar ve ölümler başlamadan düzeltilmelidir. Bu ülkenin en verimli, en değerli topraklarından kalkıp mevsimlik tarım işçisi olarak yollara çıkan bu değerli yurttaşlarımızın canı bizim için değerlidir. İşçilerin yollara çıkmaya hazırlandığı bu günlerde gerekli tüm önlemlerin alınması gerekiyor. Tarım işçilerinin çocuklarının eğitim hakları ve işçilerin emeklilik haklarının da içinde olduğu tüm iyileştirmeler zaman kaybetmeden yapılmalıdır."

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Şanlıurfa, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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