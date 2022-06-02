HDP'li Taşdemir: "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil sorunlarıyla gündemde" - Son Dakika
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HDP'li Taşdemir: "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil sorunlarıyla gündemde"

02.06.2022 12:58
HDP'li Taşdemir: "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil sorunlarıyla gündemde"

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil yaşadığı sorunlarla gündeme gelmektedir.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil yaşadığı sorunlarla gündeme gelmektedir." dedi.

Taşdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesinin, işsizlik, yoksulluk ve imkansızlıkla baş başa olduğunu ileri sürdü.

Tarihi ve stratejik konuma sahip Ağrı'da canlılığın bir türlü yakalanamadığını savunan Taşdemir, "Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil yaşadığı sorunlarla gündeme gelmektedir. Çözüm bekleyen sorunlara her geçen gün yenileri ekleniyor." diye konuştu.

HDP'li Taşdemir, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında İran'dan gelenlere PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına karşılık Türkiye'den İran'a geçen vatandaşlar için bu zorunluluğun devam ettiğini söyledi.

PCR testi için vatandaşlardan 170 lira ücret alındığını aktaran Taşdemir, "İnsanlar İran tarafından getirdikleri birkaç parça ürünün satışından 300-400 lira para kazanırken, bu kazancın 170 lirasını test ücreti olarak vermek zorunda kalıyorlar. Kentte yaşanan sorunlar AKP'li yöneticiler tarafından görmezden geliniyor. Başarısızlıklarının sebebini de partimiz olarak gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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