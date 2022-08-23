HDP'li Koçyiğit: "Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var" - Son Dakika
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HDP'li Koçyiğit: "Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var"

23.08.2022 16:10
HDP'li Koçyiğit: "Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var"

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç olduğunu savundu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç olduğunu savundu.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, iktidarın yanlış eğitim politikasının sonucu olduğunu öne sürdü.

Eğitim çalışanlarının gündeminde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olduğunu, iptal edilmesini istediklerini aktaran Koçyiğit, kanunun, eğitim sendikalarının, akademisyenlerin, muhalefet partilerin görüşleri dikkate alınmadan hazırlandığını iddia etti.

Koçyiğit, eğitim emekçilerinin taleplerini iletmek için alanlarda olduğunu dile getirerek, "Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç olduğu bir hakikat ve tüm eğitim emekçileri de böyle bir meslek kanunu çıkması için seslerini Meclise, milletvekillerine ve siyaset kurumuna duyurmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğuna işaret eden Koçyiğit, kanununla birlikte hayata geçen "uzman ve başöğretmen" gibi sıfatların, öğretmenlik mesleği içerisinde hiyerarşi yaratmaya dönük olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Koçyiğit: 'Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Koçyiğit: "Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var" - Son Dakika
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