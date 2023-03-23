HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık destek vermeyişinin nedenini Selahattin Demirtaş açıkladı

Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından basın toplantısıyla seçimlere ilişkin tavrını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ" DEMEDİLER

14 Mayıs seçimleri için herhangi bir aday çıkarmayacaklarını açıklayan ittifak bileşenlerinin "Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz" mesajı vermemesi ise dikkat çekti.

"GELİŞMELERE GÖRE BELKİ BÖYLE BİR KARAR ALABİLİRLER"

Halktv.com.tr yazarı Şirin Payzın'ın konuyla ilgili görüşlerini sorduğu Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Emek Özgürlük İttifakı aday çıkarmama kararıyla bir adım atmış oldu ama Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini açıklamadı. Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler, buna saygı duymak lazım. Ben de bu kararı doğru buluyorum" dedi.