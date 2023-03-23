HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık destek vermeyişinin nedenini Selahattin Demirtaş açıkladı - Son Dakika
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HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık destek vermeyişinin nedenini Selahattin Demirtaş açıkladı

23.03.2023 11:53

HDP'nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimleri için aday çıkarmayacağını duyururken, Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini ise henüz açıklamadı. İttifakın "Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz" mesajı vermemesi dikkatlerden kaçmazken konuyla ilgili konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler, buna saygı duymak lazım. Ben de bu kararı doğru buluyorum" dedi.

Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından basın toplantısıyla seçimlere ilişkin tavrını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ" DEMEDİLER

14 Mayıs seçimleri için herhangi bir aday çıkarmayacaklarını açıklayan ittifak bileşenlerinin "Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz" mesajı vermemesi ise dikkat çekti.

"GELİŞMELERE GÖRE BELKİ BÖYLE BİR KARAR ALABİLİRLER"

Halktv.com.tr yazarı Şirin Payzın'ın konuyla ilgili görüşlerini sorduğu Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Emek Özgürlük İttifakı aday çıkarmama kararıyla bir adım atmış oldu ama Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini açıklamadı. Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler, buna saygı duymak lazım. Ben de bu kararı doğru buluyorum" dedi.

YORUMLAR (3)
  • astragan: kandil açık destek veriyorken bunlara laf mı düşer ki? Reise karşı sinek bulsalar desteklerler çünkü 50 yıldır bir tek sopayı Reisten yediler. içerde bittiler sayılır. Cevap Yaz 103 65 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: Adam cezaevinde sürekli açıklama yapıyor.Şuçlu birinin açıklama yapması doğru mu ..İNSANI DÜŞÜNDÜRÜYOR. Cevap Yaz 94 40 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: o zaman yat içerde Cevap Yaz 67 45 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık destek vermeyişinin nedenini Selahattin Demirtaş açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık destek vermeyişinin nedenini Selahattin Demirtaş açıkladı - Son Dakika
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