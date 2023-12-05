 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor - Son Dakika

HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday yapmayı planlıyor. Parti kulislerinde adı ön plana çıkan Başak Demirtaş'tan da konuya ilişkin herhangi bir yalanlama gelmemesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

05.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:36
Abone Ol

2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) bu dönem büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

İBB ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ MI OLACAK?

Dün kameralar karşısına geçen HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçim yarışına gireceklerini açıkladı. Bu açıklama sonrası HEDEP'in İBB için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları daha güçlü bir sesle dillendirilmeye başlandı. Parti kulislerinde uzun süredir dillendirilen bu iddialarla ilgili Başak Demirtaş cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.

HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
Başak Demirtaş

SEÇİM DÖNEMİ MİTİNGLERE KATILMIŞTI

Başak Demirtaş, mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerine katılmıştı. Meydanlara inen Demirtaş, "Selo Başkan" sloganlarıyla karşılanmış ve konuşmalar yapmıştı.

Sahaya inmesinin nedeni sorulduğunda ise Başak Demirtaş şunları söylemişti: "Partimizin Kadın Meclisi'nden arkadaşlar beni ziyaret ederek çalışmalara aktif şekilde katılmamı istediler. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Çünkü zaten hep böyle daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir de böyle il il gezip halkımızla buluşmak, onlarla dertleşmek, onlardan moral almak, onlara moral vermek bana da iyi gelecekti ve bu seçim için de iyi olacaktı. Yeşil Sol Parti genel merkeziyle bir ortaklaşma yaptık ve seçim turu programı hazırladık." demişti.

Başak Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor - Son Dakika


13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız
13:14
HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36
Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:16
Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:15
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:00
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi

Son Dakika
13:14 HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36 Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:15 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:16 Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:00 MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55 Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı
11:43 Şahinbey 100. Yıl Tünelleri şehrin trafik yükünü hafifletecek
11:40 Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 13:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement