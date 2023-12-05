HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor

2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) bu dönem büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

İBB ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ MI OLACAK?

Dün kameralar karşısına geçen HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçim yarışına gireceklerini açıkladı. Bu açıklama sonrası HEDEP'in İBB için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları daha güçlü bir sesle dillendirilmeye başlandı. Parti kulislerinde uzun süredir dillendirilen bu iddialarla ilgili Başak Demirtaş cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.

Başak Demirtaş

SEÇİM DÖNEMİ MİTİNGLERE KATILMIŞTI

Başak Demirtaş, mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerine katılmıştı. Meydanlara inen Demirtaş, "Selo Başkan" sloganlarıyla karşılanmış ve konuşmalar yapmıştı.

Sahaya inmesinin nedeni sorulduğunda ise Başak Demirtaş şunları söylemişti: "Partimizin Kadın Meclisi'nden arkadaşlar beni ziyaret ederek çalışmalara aktif şekilde katılmamı istediler. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Çünkü zaten hep böyle daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir de böyle il il gezip halkımızla buluşmak, onlarla dertleşmek, onlardan moral almak, onlara moral vermek bana da iyi gelecekti ve bu seçim için de iyi olacaktı. Yeşil Sol Parti genel merkeziyle bir ortaklaşma yaptık ve seçim turu programı hazırladık." demişti.