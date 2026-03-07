Hegseth: Rusya'nın istihbarat iddialarına tepki - Son Dakika
Hegseth: Rusya'nın istihbarat iddialarına tepki

07.03.2026 08:38
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına dair iddialara yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'nın ABD kuvvetlerinin hareketleri hakkında İran'a istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili, "Amerikan halkı, başkomutanlarının kimin kiminle konuştuğunun gayet farkında olduğundan emin olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS yayın kuruluşuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ABD kuvvetlerinin hareketleri hakkında İran'a istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Hegseth, "Amerikan halkı, başkomutanlarının (Donald Trump) kimin kiminle konuştuğunun gayet farkında olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı. ABD'nin tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Hegseth, "İster kamuoyu önünde açıkça, ister gizli kanallar aracılığıyla olsun; olmaması gereken her türlü duruma müdahale ediliyor ve çok güçlü bir şekilde karşı konuluyor" diye konuştu.

"Endişe duymuyoruz"

Rusya'nın İran'a karşı yürütülen savaşa müdahil olmasının ABD personelini tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna da yanıt veren Hegseth, "Asıl biz diğerlerini tehlikeye atıyoruz ve bu bizim işimiz. Bu yüzden bundan endişe duymuyoruz. Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar" dedi. Rusya'nın İran'a yardım ettiğinin doğrulanması halinde bu konudaki rahatsızlığın Rus tarafına iletilebileceğinin sinyalini veren Hegseth, "Başkan Trump'ın dünya liderleriyle benzersiz bir ilişkisi var ve diğer başkanların, özellikle de Joe Biden'ın asla başaramayacağı şeyleri başarabilir. Doğrudan veya dolaylı görüşmeler yoluyla, bire bir görüşmelerle veya kabine aracılığıyla mesajlar iletilebilir" şeklinde konuştu.

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı iddia edilmişti

CBS, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Rusya'nın ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin hareketleri hakkında İran'a istihbarat sağladığı iddiasını gündeme taşımıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada basına sızdırılan istihbarat raporları hakkında yorum yapamayacağını belirterek, habere konu iddianın ABD açısından önemli olmadığını vurgulamıştı. Leavitt, "Bunun olup olmaması açıkçası pek önemli değil. Çünkü Başkan Trump ve ABD ordusu, İran'daki haydut terörist rejimi tamamen yok ediyor" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Rusya, İran, Son Dakika

