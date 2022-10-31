İYİ Parti lideri Akşener, yeni parti üyesi Fakıbaba ile ilgili gerçeği sonradan öğrenmiş: Siz milletvekili misiniz? - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener, yeni parti üyesi Fakıbaba ile ilgili gerçeği sonradan öğrenmiş: Siz milletvekili misiniz?

31.10.2022 13:23

Hem milletvekilliğinden hem de AK Parti üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında Meral Akşener'le aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Akşener'in kendisinin milletvekili olduğunu bilmediğini söyleyen Fakıbaba, "Bu da demek oluyor ki Akşener'in 'Ben sayımı artırayım, RTÜK üyesini ben kazanayım' diye bir problemi yok" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem AK Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, konuk olduğu Halk TV ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"AKŞENER MİLLETVEKİLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

"Sansürsüz" programında AK Parti'den İYİ Parti'ye geçiş sürecinde yaşadığı kırılma noktalarını anlatan Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Meral Akşener'in kendisinin milletvekili olduğunu bilmediğini aktaran Fakıbaba, "Kendisine milletvekili olduğumu aktardım, o da bana 'Aa siz milletvekili misiniz?' diye cevap verdi. Bazı televizyon kanallarında sunucular buna güldü. Meral hanımın kafasında herhangi bir şey yok. 'Ben sayımı artırayım, RTÜK üyesini ben kazanayım' diye bir problemi yok" ifadelerini kullandı.

Eşref Fakıbaba: Meral Akşener benim milletvekili olduğumu bilmiyordu

"FAKIBABA'NIN LİSTEDEN HABERİ YOK"

İlk kırılma noktasının Şanlıurfa'da seçim öncesi hazırlanan milletvekili listelerinin masa başında oluşturulması ve kenti yansıtmaması olduğunu anlatan Fakıbaba "Beni liste hazırlanmasında sürekli yıprattılar. Belki 10 kişi birden 'Ben 7'nci sıradaydım Fakıbaba beni çıkarttı' dedi. Bir iki kişi dese anlayacağım. '9'uncu sıradaydım Fakıbaba beni listeden çıkarttı' dediler. Oysa Fakıbaba'nın listeden haberi yok. O listeyi ben hazırlamışım gibi gösterdiler" şeklinde konuştu.

"ADALET YOK DEDİĞİM ZAMAN BOŞA KONUŞMUYORUM"

"Benim geçtiğim yolları öğrendiğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum" diyen Fakıbaba, şöyle devam etti: "Birinci kırılma dedim, milletvekili listesiydi... Bu milletvekili listesini 'Ahmet Fakıbaba yaptı' dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileri ile kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanı, AK Parti ilçe başkanını namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben 'Adalet yok' dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar."

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