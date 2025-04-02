"Her parti Türkiye partisi olmalı" diyen Bahçeli, 24 madde sıraladı - Son Dakika
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Politika

"Her parti Türkiye partisi olmalı" diyen Bahçeli, 24 madde sıraladı

"Her parti Türkiye partisi olmalı" diyen Bahçeli, 24 madde sıraladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir" dedi. Her partinin Türkiye partisi olmak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık" ve "Anayasal düzene, hukuk normlarına uygun söylem geliştirme" gibi 24 madde sıraladı.

02.04.2025 09:48
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Türkgün Gazetesi'nde yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı; "Milli kaynaklarımızı sömüren terörü gündemden tamamen çıkaracak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz bu anlayışla gerçeğe dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönündeki gayret sürmekte, Türkiye önemli bir eşiği aşmak için milli, sosyal ve siyasi titizlikle faaliyet yürütmektedir.

Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset yönündeki tercihlerin ortaya konulacağı bu süreç, silahsız ve terörsüz Türkiye'de siyasetin ve siyasi partilerin nasıl olması, nelere dikkat etmesi gerektiğini de gündeme getirmektedir. Terörsüz Türkiye, terörü geçmişiyle normalleştirmek değil, tüm varlığıyla fiil ve eylemleriyle, katliamlarıyla lanetlemek, hayatın her yerinden ve zihinlerden çıkarmaktır.

"TEMEL MOTİVASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİNE DUYGUDAŞLIKTIR"

Tam demokrasi böyle bir zihinsel ve sosyal iklimde istendiği gibi gelişebilecektir. Türkiye partisi olmanın siyaset ayağı, sosyal ilişki boyutu, TBMM'ne yansıması, toplumsal uzlaşma ve uyum meselesi siyaset felsefesi yönüyle de ele alınarak değerlendirilmesi gerekli bir husustur. Türkiye partisi olmak Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş olmakla hukuken sağlansa da "Türkiye Partisi" kavramsallaştırmasının altında yatan temel motivasyon Türkiye Cumhuriyetine, ortak tarih ve kültüre, gelecek tasavvuruna ve ortak yaşama iradelerine bağlılık bu anlamda kurulan duygudaşlıktır.

Bu doğrultuda tüm partilerin, öncelikle şiddetten arınması, her türlü silahlı örgütle ilişkisini tamamen kesmesi ve demokratik meşruiyet üzerinden siyaset yapması gerekir. Türkiye partisi olmak, bölgesel veya etnik temelli bir siyasi hareketten, ülke çapında geniş bir tabana hitap eden bir partiye dönüşmek anlamına gelir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve barışçıl siyaseti öncelik haline getirmeyi, meşru demokratik zeminde mücadele eden bir parti olmayı zorunlu kılar.

"MECLİS, SİYASET VE TOPLUM ARASINDAKİ UYUM BÜYÜK ÖNEM TAŞIR"

Farklı kesimlerden vatandaşların parti içinde ve siyasi süreçlerde temsil edilmesini mümkün kılmayı etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen bir söylem geliştirilmeyi, Türkiye'nin ortak değerlerine ve birlik içinde çoğulculuk ilkesine vurgu yapmayı gerektirir. Türkiye partisi olma hedefinde, meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşır. Bu üç bileşenin uyum içinde olması için meclis ayağında temsilin güçlendirilmesi, siyaset ayağında kapsayıcı politikalar geliştirilmesi, toplumda kucaklayıcı bir anlayışın egemen olması sağlanmalıdır. Türkiye partisi olmak isteyen siyasi hareketler, kapsayıcı, barışçıl ve toplumun tamamına hitap eden bir söylem geliştirmelidir. Siyaset felsefesi açısından, demokratik meşruiyetin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiği unutulmamalıdır. Böylece siyaset şiddetten arınarak çoğulcu ve kapsayıcı bir demokrasiye evrilebilecektir.

"HER PARTİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMALI"

Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye'dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Bir milletin milli ve manevi değerler manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merkezi siyaseten ifade etmek demektir. Milli duruş ve ortak değerlerin merkezde yer aldığı Türk siyaset arenasında her siyasi parti kendisini bu merkeze göre tanımlamak zorundadır.

Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesiyle, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle çelişemez, çatışamaz, ters düşemez. Türkiye'nin geçmişten tevarüs edip geleceğini risk ve tehlikelere sevk eden sorun alanlarına ciddiyetle eğilmek, bu mahut sorunları cesaretle ele almak öncelikle siyaset müessesinin başlıca sorumluluğudur. Anlaşmazlıkların, görüş ayrılıkların, soğuk bakışların, katılaşmış diyalogların, yanlış anlamaların, hastalık derecesindeki peşin hükümlerin muhakkak bitirilmesi halisane dilek ve temennimizdir.

Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginliği içinde ve onun tamamlayıcı renkleri olarak görüldüğü bir anlayış üzerinde sağlanacak genel bir uzlaşmanın, toplumsal barış ve huzur için önemli katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Türk ve Türkiye yüzyılında, toplumsal yaraların sarıldığı, kronik meselelerin köklü çözümlerle buluşturulduğu, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye'ye Allah'ın izniyle vasıl olmak hepimizin müşterek gayesidir. Her alan ve sahada bir uzlaşma vasatı tezahür etmelidir."

Bu çerçevede somutlaştırmak gerekirse Türkiye partisinden beklenenler şunlar olabilecektir:

  1. Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık.
  2. Türkiye'nin hukuk düzenine uygun hareket etme.
  3. Ortak tarih, kültür ve medeniyete, gelecek tasavvuruna, birlikte yaşama iradesine güçlü vurgu, tasada ve kıvançta bir olma yönünde duygudaşlık.
  4. Vatandaş odaklılık
  5. Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye'nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması
  6. Milli birliği içselleştirme
  7. Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme, amaçları için terörü yöntem olarak görenleri lanetleme
  8. Türkiye'yi temsil noktasında milli hedef ve politikalara göre hareket etme
  9. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, daha müreffeh bir ülke olması, huzur ve güvenliği, beka ve birlikteliği için çalışma
  10. Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama
  11. Anayasal düzene, hukuk normlarına uygun söylem geliştirme
  12. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama
  13. Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat
  14. Türkiye'nin birliği, bekası ortak geleceği ve güçlü Türkiye için çaba sarfetme
  15. Siyasete katılımı artırma, teşkilatlarında çeşitliliği sağlama
  16. Etnik temelli siyaseti çağrıştıran unsurlardan vaz geçme
  17. Devlet kurumlarıyla iletişimi güçlendirme
  18. Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme
  19. Parti programlarında istiklal marşı okuma, Türk bayrağı asma gibi ritüelleri yerine getirme
  20. Kurucu değerlere Atatürk'e sahip çıkmak
  21. Şehidine ağlamak, milli maç galibiyetine sevinmek
  22. Milli sınırlar içinde üniter yapıda birlikte yaşama iradesine inançla bağlı olmak, tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrak ta birleşmek, anayasanın ilk üç maddesindeki kurucu ilkere sadık olmak
  23. Güçlü Türkiye ve müreffeh toplum için politika geliştirmek
  24. Kısaca Önce ülkem ve milletim diyebilmek hep birlikte Türkiye'ye inanmaktır.

Türkiye Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Her parti Türkiye partisi olmalı' diyen Bahçeli, 24 madde sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sus ceo:
    Bahçeli, sen asıl vazifeni yazmayı unuttun galiba, katil Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışmak için üstün çaba sarf etmek. Utanmadan bir de partilere nasihat veriyor. Allah'ım şaka gibi bir hayat yaşıyoruz. Sen kim nasihat vermek kim. 25 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Katil Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışan ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz ' diyen Atatürk 'çü teğmenlerin ihraç kararını destekleyen bu adam hangi yüzle partilere nasihat veriyor. Bunlarda utanma diye bir duygu kalmamış. Hadsiz. 23 2 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Kim bu amca hep bisey paylaşıyor ama kendi görünmez gibi 19 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yürü git işine sahte milliyetçi. Apo ile muhabbet nasıl gidiyor. Vicdanın rahat mı, şehit yakınlarının gözyaşları akarken. 18 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yaa kıyamam çok ponçik ya 14 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker ve polis katili ile müzakere edenler bu halka ve partilere nasihat etme hakkını nerden buluyor. Utanmazlık insani bir duygudur ve insan olan bu duyguyu bilir. 12 1 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Yani Türkiye bizim sadece biz olmalıyız diyor veya diyormuş gibi paylaşım yapılıyor. Elbette eninde sonunda bunları kimin yazdığı ortaya çıkacaktır. Öyle kapalı kapılar ardından atıp tutmakla olmuyor bu işler. Halkın önünden sandığı kaldırmak cesaret ister. O sandık illaki gelmeli. Neden bu kadar korktuğunuz belli oluyor. Bir şey yapmak istiyorsanız önce kaybolan adaleti arayıp bulup getirin, sonrasını bize bırakın 8 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    mezardan sesler 5 0 Yanıtla
  • 205622:
    hey ruh ordaysan ses ver 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHAPE NIN KAC ILDE VEKILI VAR TURKIYE PARTISIMI MEHAPE ORNEGIN TUNCELİ DE MITING YAPSANA, YAHUT YUKSEKOVA DA 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Her parti Türkiye partisi olmalı" diyen Bahçeli, 24 madde sıraladı - Son Dakika
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