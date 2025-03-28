'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi - Son Dakika
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Politika

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 seçimlerinde ''Ekrem abi, her şey güzel olacak'' diye seslenip, sloganın mucidi haline gelen Berkay Gezgin tutuklanmış ve Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Gezgin'in son olarak Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

28.03.2025 09:21
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2019'da yapılan yerel seçimlerde "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katılmış ve gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Saraçhane'den gözaltına alınan Berkay Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Berkay'ın son cümlesi, 'Lütfen beni unutturmayın!' oldu.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Tutuklandıktan sonra gündeme oturan Berkay Gezgin, gönderildiği Metris Cezaevi'den, Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Gelişmeyi, gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu.

İMAMOĞLU DA SİLİVRİ'DE

19 Mart'ta şafak operasyonu ile gözaltına alınıp ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

\'Her şey çok güzel olacak\' sloganının mucidi Berkay Gezgin\'in cezaevi değiştirildi

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Son Dakika Politika 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sk 06:
    çekemediniz başkanı çocuktan ne istediniz HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 21 32 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Bir zamanlar bir siyasetçide ceza evine girip çıkmış önce ibb başkanı sonra başkan sonrada cumhur başkanı olmuştu.. 22 21 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    her mağduriyetten kendinize pay çıkarmayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tırnağı olamaz eko. Kaldı ki Erbakanında partisi kaç kere kapatıldı ama başarılı olamadı. Silivriyi hırsızlarla doldurmaya devam Başkan 16 9 Yanıtla
  • Ers Çky:
    unutturmuyorlar günlük bir haberin burda çıkıyor 15 4 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu ülkede lider olunmaz kimse iyi demez bunca yapılana insanları muhalif yapmayı başardılar kin ve nefret dili yalan ve iftira attılar akan kan dursun diye verilen mücadele ye karşı safta terör siyaseti ile itifak kurdular kazanmanın Gayri yollarını itifakta gizli verilen bakanlık sözlerinde aradılar duyduğunuz ne varsa araştırın bunlardan her ithamı kumpası tazminata mahkum edilmiş söyleyen adam hala yazıyor 7 2 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Bu inat ve ihtiras hepinizi yakacak. 0 0 Yanıtla
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