2019'da yapılan yerel seçimlerde "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katılmış ve gözaltına alınmıştı.
Saraçhane'den gözaltına alınan Berkay Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Berkay'ın son cümlesi, 'Lütfen beni unutturmayın!' oldu.
Tutuklandıktan sonra gündeme oturan Berkay Gezgin, gönderildiği Metris Cezaevi'den, Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Gelişmeyi, gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu.
19 Mart'ta şafak operasyonu ile gözaltına alınıp ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.
Son Dakika › Politika › 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)