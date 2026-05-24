Herzog'dan Batı Şeria'daki Şiddet Açıklaması
Herzog'dan Batı Şeria'daki Şiddet Açıklaması

24.05.2026 20:49
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin artan şiddetini kınadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin bölge halkına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin, "Anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanıklık ediyoruz. Bu eylemler her bir ahlaki ve etik normu ihlal etmektedir. Bu vahşiliğe müsamaha göstermemeliyiz" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin işgal etmeyi sürdürdüğü Kudüs kentinde katıldığı bir etkinlikte Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin bölge halkına yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Herzog, "Toplumumuzun ucunda kalan bir kesimde bir vahşet süreci sinsice ilerliyor. Maalesef bunu kutlayan ve bundan gurur duyan kişiler de bulunuyor" dedi.

Batı Şeria'daki İsrailli işgalci yerleşimcilerin son zamanlarda bölge halkına ve İsrailli yetkililere yönelik artırdığı şiddet olaylarına dikkat çeken Herzog, "Anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanıklık ediyoruz. Bu eylemler her bir ahlaki ve etik normu ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki bölgede görev yapan İsrail ordusu yetkililerinden bu konuya ilişkin bilgi aldığını belirten İsrail Cumhurbaşkanı, "Bazı komutanlardan bütün günlerini anarşist suçlularla uğraşmak zorunda kalarak geçirdiklerini duydum. Bu vahşiliğe müsamaha göstermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Herzog, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sürdüğü bölgede Hristiyanlara yönelik şiddet suçları işlendiğinin de altını çizerek, "Gözaltına alınan ve sorguya çekilen kişilerin herhangi bir hakka sahip olmadığını düşünen bir grubun vahşi eylemleriyle karşı karşıyayız. Gözaltındaki kişilere veya başka dinlere mensup kimselere zarar verilmesi yasaktır" dedi.

İsrail basını okları Ben-Gvir'e yöneltti

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un açıklamalarını Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen yasa dışı müdahalenin ardından gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na götürülen ve burada elleri bağlı şekilde tutulan aktivistleri taciz eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik bir eleştiri olarak yorumladı.

Ben-Gvir'den ise söz konusu açıklamalara cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanını eleştiren İsrailli Bakan, "Yüz binlerce İsrail vatandaşına 'vahşi' diyen bir cumhurbaşkanı, bu göreve layık değildir" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

