Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi - Son Dakika
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Politika

Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, partisi Hindistan Halk Partisi'nin önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın seçimlerde tarihi bir başarı elde ettiğini açıkladı. Modi, halkın üst üste üçüncü kez NDA'ya güven duyduğunu ve halkın isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Resmi olmayan sonuçlara göre, BJP çoğunluğu sağlayamamış olsa da Hindistan Halk Partisi 240 koltuk kazanması bekleniyor.

04.06.2024 19:45
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, oy sayımının devam ettiği genel seçimlerde partisi Hindistan Halk Partisi'nin önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın "tarihi bir başarı" yakaladığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'da haftalarca süren ve oy sayımının devam ettiği 7 aşamalı genel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Modi, partisi Hindistan Halk Partisi'nin önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) "tarihi bir başarı" yakaladığını söyleyerek, "İnsanlar üst üste üçüncü kez NDA'ya güven duydu. Bu Hindistan tarihinde tarihi bir başarıdır" ifadelerini kullanarak, halkın isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini aktardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Modi'nin Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) 543 üyeli parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığını gösteriyor. Hindu milliyetçisi BJP, 2014 ve 2019 yılında tek başına iktidara gelerek Hindistan'ın istikrarsız koalisyon hükümetleri dönemine son vermişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Hindistan Halk Partisi 240, Hindistan Ulusal Kongresi 99, Samajwadi Partisi 37 ve All India Trinamool Congress 29 koltuk kazanması bekleniyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi - Son Dakika

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