Hindistan'dan Pakistan'a İthalat Yasağı

Hindistan, tartışmalı Keşmir bölgesindeki terör saldırısının ardından gerilim yaşadığı Pakistan'dan tüm ithalatı yasakladı.

Hindistan yönetimi, askeri gerginlik yaşadığı Pakistan'dan doğrudan ya da dolaylı ithalatı ve transit geçişi yasakladığını duyurdu. Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildiride, yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, "Bu, ulusal güvenlik ve kamu düzeni yararına uygulanmaktadır" denildi.

Ayrıca Pakistan bayraklı gemilerin herhangi bir Hint limanını ziyaret etmesine izin verilmeyeceği ve Hindistan bayraklı gemilerin de Pakistan'daki herhangi bir limanı ziyaret etmeyeceği açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu emir, kamu yararı ve Hindistan nakliyesinin çıkarları doğrultusunda Hindistan varlıklarının, kargo ve bağlantılı altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır" denildi.

Öte yandan Pakistan yaşanan gerilimin ardından Hindistan ile tüm ticareti durdurma, hava sahasını Hint uçaklarına kapatma ve Hint diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti geçtiğimiz günlerde, Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı. - YENİ DELHİ