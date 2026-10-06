Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda MT On Peace'e saldırıda 12 denizcinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda MT On Peace'e saldırıda 12 denizcinin yaralandığını açıkladı

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı MT On Peace gemisine düzenlenen saldırıda 11'i Hint olmak üzere 12 denizcinin yaralandığını açıkladı. Umman yardımıyla tahliye edilen yaralılar Khasab'da tedavi görüyor; Bakanlık saldırıların sona ermesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı MT On Peace adlı ticari gemiye düzenlenen saldırıda 11 Hint olmak üzere 12 denizcinin yaralandığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçen Umman açıklarındaki Panama bayraklı "MT On Peace" adlı ticari gemiye saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Gemide 17'si Hint olmak üzere toplam 19 mürettebat üyesi bulunduğu, 11'i Hint olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Umman yetkililerinin yardımıyla, yaralanan mürettebat tahliye edildi ve Umman'ın Khasab kentinde tıbbi tedavi görüyorlar. Değerli destekleri için Umman yetkililerine teşekkür ederiz. Bölgede gemilere yönelik devam eden saldırılar Hindistan için derin bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bölgedeki barış ve istikrar adına bu tür saldırıların derhal sonlandırılması çağrımızı yineliyoruz. Bölgedeki ticari gemilere, denizcilere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar sona ermeli ve uluslararası su yollarından seyrüsefer ve ticaret en kısa sürede yeniden sağlanmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
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