Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı

26.07.2022 01:15
Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı

Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de Başkanlık Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.

Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de Başkanlık Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.

Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra koltuğa oturan ikinci kadın olarak görev alan Murmu için başkent Yeni Delhi'deki Başkanlık Sarayı'nda tören düzenlendi. Törende yemin eden Murmu görevine resmen başladı.

Kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı

Bugüne kadar BJP'de üst düzey görevler alan Murmu, 21 Haziran'da NDA'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenerek, Hindistan'ın bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı oldu. Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, kabile leydisi olarak anılıyor. - YENİ DELHİ

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Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı
Kaynak: İHA

Yeni Delhi, India, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

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