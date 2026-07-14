Hindistan, İran'ı Umman'daki saldırı nedeniyle protesto etti

Hindistan, Umman karasularında bir gemiye düzenlenen saldırıda 1 Hint mürettebatın hayatını kaybettiği olaya ilişkin İran Büyükelçi Yardımcısı Mohammad Javad Hosseini'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkeye ait "Mombasa" ve "Al Bahiyah" isimli tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Umman karasuları içinde İran'ın seyir füzesi saldırısına uğradığını, tankerindeki 1 Hint mürettebatın hayatını kaybettiğini ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada yaşanan olay nedeniyle İran Büyükelçi Yardımcısı Mohammad Javad Hosseini'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Olaya ilişkin Hosseini'ye protesto notası verildiği kaydedildi. - YENİ DELHİ