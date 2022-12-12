CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yiğit polisi emir bekliyor" sözlerine Bakan Soylu'dan zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yiğit polisi emir bekliyor" sözlerine Bakan Soylu'dan zehir zemberek yanıt

12.12.2022 15:28

Hiranur Vakfı'ndaki istismar iddiaları sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" ifadeleriyle paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok ağır sözlerle karşılık geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızı için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlığın önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"YİĞİT POLİSLERİMİZ EMİR BEKLİYOR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür. Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Bu devlet ayağa kalksın. Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu 'Yiğit polisi emir bekliyor' dedi, Bakan Soylu'nun cevabı çok sert oldu

BAKAN SOYLU ÇOK AĞIR SÖZLERLE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu için "Bukalemun" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından 'yiğit polis göreve' de. Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu 'Yiğit polisi emir bekliyor' dedi, Bakan Soylu'nun cevabı çok sert oldu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Yiğit polisi emir bekliyor' sözlerine Bakan Soylu'dan zehir zemberek yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yiğit polisi emir bekliyor" sözlerine Bakan Soylu'dan zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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