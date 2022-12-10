Türkiye'nin günlerdir konuştuğu istismar iddiası Akşener'e soruldu: Takibini yapmazsam şerefsizim, namerdim, ahlaksızım - Son Dakika
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu istismar iddiası Akşener'e soruldu: Takibini yapmazsam şerefsizim, namerdim, ahlaksızım

10.12.2022 10:09
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu istismar iddiası Akşener'e soruldu: Takibini yapmazsam şerefsizim, namerdim, ahlaksızım

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bunun takibini yapmazsam şerefsizim, namerdim, ahlaksızım. Bunu bizzat yapacağım" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirmesi ve kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasının yankıları sürüyor. Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"TAKİBİNİ YAPMAZSAM AHLAKSIZIM"

Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Akşener, davaya parti olarak müdahil olacaklarını belirterek "Bunun takibini yapmazsam şerefsizim, namerdim, ahlaksızım. Bunu bizzat yapacağım. Biz, bu davaya parti olarak aynı zamanda müdahil oluyoruz şimdi. Bahadır Erdem, partimiz adına katılacak. Her şeyini takip edeceğiz. 6 yaşında bir çocuğu, ben Öğretmen Okulu'nda okurken ilkokula veremezdiniz. Okul öncesi eğitimdi. Siz evlendiriyorsunuz. Utanmadan o, çocukla karı-koca ilişkisi kurabiliyor. Bunu benim anlamam, havsalamın alması mümkün değil. Anne, baba, eş diyemeyeceğim o adam, cemaat midir, tarikat mıdır, vakıf mıdır, dernek midir ne ise her biri mutlaka takip edilmeli. İfade mi alınacak, ne yapılacaksa ince bir işçilikle takip edilmelidir ki caydırıcılığı olsun" şeklinde konuştu.

"BU SAPIKLIĞIN CEZASI MUTLAKA VERİLMELİDİR"

Açıklamasının devamında bu konunun dini manada konuşulmasını doğru bulmadığını ifade eden Akşener, "Bizim dinimizde de böyle bir durum yok. Ama çok uzun zamandır dini temsil eden bir güruh var bu ülkede, dinin her şeyini bildiğini iddia eden. Sayın Erdoğan, utan. Bu sapıklığın mutlaka cezası verilmelidir. Hukuk içinde öyle verilmelidir ki bir daha buna cesaret edilememelidir" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇIKIŞI

Son olarak iktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe alacaklarına dikkat çeken Akşener, "Çeşitli yerlerdeki çocuklara uzanan eller kırılmalıdır. Şimdi anlıyorum ki ben, İstanbul Sözleşmesi bunları engelleyen hukuki bir altyapıydı. Bu güruhların, bu zihniyetteki insanların talebiyle Sayın Erdoğan, siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Biz gelir gelmez ilk imza, İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmak olacak" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

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