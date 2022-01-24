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İmza kampanyasında toplanan imzaların Hırvat Meclisi Binası'na getirilmesi
İmza kampanyasının organizasyonuna katılan Most Partisi'nin Genel Başkanı Bozo Petrov'un açıklaması
İmza kampanyasının organizasyonuna katılan milletvekili Marija Selak Raspudic'in açıklaması
Detaylar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ülkede Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması, Sivil Koruma Merkezi'nin kapatılması ve referandum talebi için başlatılan kampanyada toplanan 820 bin imza, Hırvat Meclisi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası - Son Dakika