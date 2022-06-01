Hırvatistan Milli Günü kutlandı - Son Dakika
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Hırvatistan Milli Günü kutlandı

01.06.2022 21:01

Hırvatistan Milli Günü kutlandıANKARA Hırvatistan'ın Ulusal Günü ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin Günü Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle kutlandı.

Hırvatistan Milli Günü kutlandı

ANKARA Hırvatistan'ın Ulusal Günü ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin Günü Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle kutlandı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, "Yakın tarihte Hırvatistan en önemli hedeflerin tümüne ulaştı. Bağımsızlık, NATO'ya entegrasyon, Avrupa Birliği gibi. Dost ülke Türkiye tarafından sürekli olarak desteklendiğimizi hissediyoruz. Hırvatistan'ın tanınması, uluslararası kuruluşlara destek, yıkıcı depremin oluşturduğu zor zamanlarda destek gibi Türk dostlarımız hep buradaydı. Hırvat itfaiyecilerin geçen yıl Akdeniz kıyısındaki korkunç yangınlarla nasıl omuz omuza mücadele ettiğini de hatırlayalım" dedi.

İnşaat, turizm, makine ve elektrik alanlarında korona virüs pandemisinde ekonomik iş birliğinin de arttığını söyleyen Büyükelçi Cvitanovic, "Ancak hala keşfedilecek ve kullanılacak çok fazla potansiyel var. ve tüm bunlar, her seviyedeki istikrarlı siyasi temasların desteğiyle olabilir" diye konuştu.

Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da katıldı.

Hırvatistan Milli Günü kutlandı
Hırvatistan Milli Günü kutlandı
Hırvatistan Milli Günü kutlandı
Hırvatistan Milli Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hırvatistan Milli Günü kutlandı - Son Dakika


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