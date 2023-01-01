Bir Avrupa ülkesi daha Schengen bölgesine dahil oldu! Para birimleri euro olacak - Son Dakika
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Bir Avrupa ülkesi daha Schengen bölgesine dahil oldu! Para birimleri euro olacak

01.01.2023 23:25

Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine yeni yılla birlikte Hırvatistan da dahil oldu. Hırvatistan'da ayrıca para birimi olarak kuna yerine euro kullanılacak.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi'nin geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta yaptığı toplantıda Schengen ve euro bölgesine dahil olmasına onay verilen Hırvatistan, yeni yıl ile söz konusu bölgelere resmen dahil edildi.

"TARİHİ ANLARIN YAŞANDIĞI BİR GÜN"

AB'ye 2013'te giren Hırvatistan'da dün gece yarısı Slovenya sınırındaki Bregana sınır kapısında düzenlenen tören ile polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen "serbest geçiş" yazan bir tabela yerleştirerek, son kez bariyeri kaldırdı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Plenkoviç basın toplantısında, "Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün" dedi.

"TARİH KİTAPLARINCA YER ALACAK BİR GÜN"

Von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.

EURO BÖLGESİNE KATILAN 20. ÜLKE

Plenkoviç ve von der Leyen yaptıkları ikili görüşmenin ardından başkent Zagreb'i gezerek, kuna yerine euro ile bir kafeden kahve aldı. Plenkoviç kahvelerin ödemesini euro ile yaparken von der Leyen tarafından alkışlandı. Hırvatistan, Schengen bölgesine katılan 27. ve euro bölgesine katılan 20. ülke oldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bir Avrupa ülkesi daha Schengen bölgesine dahil oldu! Para birimleri euro olacak - Son Dakika

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