Hizbullah: İsrail Askerleri Mezarlığa Dönecek - Son Dakika
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Politika

Hizbullah: İsrail Askerleri Mezarlığa Dönecek

Hizbullah, İsrail'in kara harekatına karşı hazır olduğunu ve saldırılara karşı direneceğini açıkladı.

04.10.2024 23:47
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Hizbullah Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Katami yaptığı açıklamada, "Hizbullah, İsrail'in kara harekatına karşı hazırlıklı. Düşmanın ele geçirmeye çalıştığı her mesafe, askerleri ve tankları için bir mezarlığa dönüşecektir" dedi.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah Hareketinin Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Katami Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya açıklamalarda bulundu. Hizbullah'ın İsrail güçlerinin Lübnan topraklarına sızma girişimini engellediğini savunan Katami, "Hizbullah, İsrail'in kara harekatına karşı hazırlıklı. Düşmanın ele geçirmeye çalıştığı her mesafe, askerleri ve tankları için bir mezarlığa dönüşecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Beyrut temasları çerçevesinde bugün Hizbullah ile bir araya geldiğini aktaran Katami, "Bakan, Tahran'ın Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Hizbullah savaş alanında meşguldür ve ateş altındayken müzakerelere girmeyecektir. Ateşkesi reddeden İsrail'dir. İsrail ve Başbakanı Netanyahu bu savaşı durdurmak istemiyor" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hizbullah: İsrail Askerleri Mezarlığa Dönecek - Son Dakika

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