Hizbullah: İsrail Çekilmeli

Politika

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için verilen sürenin uzatılmasına tepki göstererek, "İsrail çekilmek zorunda, çünkü 60 gün sona erdi. Uzatmaya yönelik hiçbir gerekçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için verilen sürenin dün dolmasının ardından söz konusu sürenin 16 Ocak'a kadar uzatılmasına tepki gösterdi. Kasım, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için verilen sürenin uzatılması için hiçbir gerekçeyi kabul etmeyeceklerini belirterek, "İsrail'in çekilmesi için verilen süreden sonra ne geliyor? İsrail çekilmek zorunda, çünkü 60 gün sona erdi. Bir an ya da bir gün uzatmaya yönelik hiçbir gerekçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Kasım, ABD'nin Lübnanlı yetkililere İsrail ve Hizbullah arasında 18 Şubat'ta sona erecek olan ateşkes anlaşmasını 28 Şubat'a kadar uzatmayı teklif ettiği bilgisini aldığını ve bu teklifin reddedildiğini söyledi. ABD, söz konusu anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Kasım, "Lübnan'da hiç kimse İsrail askerlerinin çekilmesinin uzatılmasını bir an bile kabul edemez. İsrail çekilmelidir. Çekilmenin gecikmesinin doğuracağı her türlü sonuç BM, ABD, Fransa ve İsrail'in sorumluluğunda olacaktır" dedi.

İsrail, geçtiğiniz cuma günü yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden geri çekilmenin ateşkes anlaşmasında öngörülen 60 günlük süreyi aşacağını belirterek, anlaşma şartlarının Lübnan devleti tarafından tam olarak uygulanmadığını öne sürmüştü. - BEYRUT